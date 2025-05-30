لوران: القادسية فريق صعب.. وبنزيما: سنلعب على أرضنا

بدر النهدي- جدة

أكد لوران بلان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بأن فريقه جاهز للنهائي الكبير، مشدداً في الوقت ذلك على قوة نادي القادسية الذي سيخوض النهائي بجاهزية تامه أيضاً مساء الجمعة على ملعب الإنماء في مدينة جدة.

وقال بلان: إن القادسية قدم موسما رائعا على مستوى الدوري، واستحق الوصول لنهائي كأس الملك من خلال لاعبين يملكون قدرات كبيرة، ولديهم الطموح لتحقيق اللقب، مشدداً في الوقت ذلك على جاهزية فريقه ايضاً للمعترك الأخير أمام جماهير لطالما كانت الداعم الأول للفريق.

وفي ذات المؤتمر، أكد اللاعب كريم بنزيما قوة عناصر منافسهم القادسية؛ حيث ذكر بأنهم يمتلكون لاعبين ومدربًا جيدين، وقال: سنخوض مواجهه في جدة ستصب في صالحنا بالأفضلية نوعاً ما.

كما تطرق الفرنسي لقوة فريق الاتحاد وروح لاعبيه العالية، التي استطاعت التغلب على كافة الفرق هذا الموسم، ما يعطيهم الثقة لخطف اللقب.