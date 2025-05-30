ختام بطولة “أهلاً بالعالم الأولى 2025” بتتويج أولمبي الدلم بطلاً

الرياض- هاني البشر

أسدل الستار على بطولة “أهلاً بالعالم الأولى 2025” بمحافظة الدلم، في ختام كروي مثير جمع بين فريقي أولمبي الدلم والإنتر، وسط حضور جماهيري غفير غصّت به جنبات الملعب، ولفتة شرفية مميزة من عدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية.

المباراة النهائية جاءت على قدر التطلعات، حيث شهدت مستوى فنيًا عاليًا وندية كبيرة بين الفريقين، وامتدت إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وفي لحظة حاسمة، استطاع اللاعب مشعل العجمي تسجيل هدف الفوز لصالح أولمبي الدلم، ليحسم اللقب لفريقه وسط فرحة عارمة من الجماهير.

الحدث شهد حضورًا شرفيًا مميزًا يتقدمهم رئيس مجلس ادارة نادي الشرق حمد عيسى العويدان، والعضو الذهبي بنادي الشرق راشد بن عيسى العويدان، والعضو الذهبي عبدالعزيز محمد الشدي، ورجل الأعمال خالد بن عبدالعزيز العنقري، الذي أعلن خلال الحفل عن دعمه السخي للبطولة، في بادرة لاقت إشادة كبيرة من الجميع.

البطولة التي انطلقت في 8 مايو شهدت مشاركة 12 فريقًا تنافسوا على مدار 26 مباراة، سُجّل خلالها 69 هدفًا، في أجواء رياضية اتسمت بالتنظيم المميز والحضور الجماهيري اليومي، مما جعلها واحدة من أبرز الفعاليات الشبابية في المحافظة.

وقد عبّر المنظمون والحضور عن اعتزازهم بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى، مؤكدين أن هذا الحدث لم يكن مجرد منافسة رياضية، بل منصة لتمكين الشباب، وتعزيز الروح المجتمعية، وتحفيز الطاقات المحلية على الإبداع والتنظيم.