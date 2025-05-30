حلبة كورنيش جدة تحتضن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 2025

هاني البشر – الرياض
تشهد حلبة كورنيش جدة اليوم الجمعة انطلاق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن، التي تقام بإشراف وزارة الرياضة، وبتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي؛ بهدف تعزيز ثقافة رياضة المحركات في المملكة، وتطوير مهارات السائقين، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.
وسيشارك في الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن 112 متسابقًا من نخبة السائقين والسائقات في المنطقة، وشهد أمس الخميس إجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، إضافة إلى إقامة جلسة الإحاطة للسائقين المشاركين، كما أقيمت مساء اليوم الخميس التجارب الحرة، استعدادًا لانطلاق المنافسات الرسمية وسط متابعة من محبي رياضة المحركات.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة منافسة قوية بين المشاركين، في ظل ما تتطلبه طبيعة السباق من دقة ومهارة عالية في القيادة، وسط أجواء من الحماس والتشويق، وكانت الجولة الافتتاحية قد استقطبت 122 متسابقًا ومتسابقة، تم توزيعهم على عشر فئات تنافسية، ما أضفى على مجريات السباق تنوعًا مميزًا وزخمًا كبيرًا، وقد نجح السائق فيصل سفيان القباني في انتزاع صدارة الترتيب العام، فيما حل مأمون عمرو القباني في المركز الثاني، وجاء فيصل سعد بن لادن في المركز الثالث محققًا ثالث أسرع توقيت، وستختتم منافسات البطولة بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة، يوم 13 يونيو المقبل على حلبة كورنيش جدة، وسط تطلعات متزايدة لاكتشاف المزيد من المواهب السعودية في رياضة المحركات.
وتعد بطولة السعودية تويوتا كسر الزمن منصة رائدة تمنح السائقين فرصة مثالية لاستعراض قدراتهم وصقل مهاراتهم ضمن أجواء تنافسية تتسم بأعلى معايير السلامة، كما تمثل البطولة خطوة فاعلة في ترسيخ ثقافة رياضة المحركات في المملكة، وتشجيع الكفاءات المحلية الواعدة على دخول هذا المجال، ما سينعكس على النمو المتسارع لرياضة المحركات محليًا، ويعزز من حضور المملكة كلاعب رئيسي على خارطة تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية إقليميًا وعالميًا.
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