الرياضة بعد تأهله لأول مرة إلى نهائي كأس الملك| القادسية أمام الاتحاد.. إنجاز وتحدي الذهب

البلاد- الدمام يخوض فريق القادسية لكرة القدم تحديًا صعبًا، ويتأهب لكتابة التاريخ ومعانقة المجد، وهو ينازل نظيره الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين. ضم القادسية خلال الفترة الماضية نجومًا عالميين؛ أحدثوا فارقًا كبيرًا في الأداء والنتائج ظهر جليًا في دوري روشن السعودي للمحترفين، بجانب تأهله إلى نهائي أغلى الكؤوس. القادسية يخوض نهائي كأس الملك لأول مرة في تاريخه كأنجاز حقيقي في حد ذاته، سيكون الخيار الأفضل أمامه اقتناص الفرصة وإعتلاء منصة التتويج، حتى تضاف إلى سجل بطولاته التي سبق أن حققها؛ أبرزها كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكأس ولي العهد، وعلى الصعيد الخارجي بطولة كأس الكؤوس الآسيوية التي تعتبر الأغلى طوال مسيرته. وكان القادسية قد تأهل إلى النهائي بعد أن تخطى في دور الـ 32، العروبة بفوز كبير 4 /1 سجلها المكسيكي جوليان كينونيس “هدفين”، بجانب الإسباني كاميرون بويرتاس، والجابوني بيير إيميرك أوباميانج، وفي دور الـ 16 تجاوز الوحدة 2 /1 سجلهما جوليان كينونيس، وكسب التعاون 3 /0 في دور الـ8 بثلاثية أوباميانج، بويرتاس، وكينونيس، قبل أن يقتنص هدفا قاتلا سجله أوباميانج فيي شباك الرائد حسم به معركة نصف النهائي. ويضم القادسية جهازًا فنيًا بقيادة الإسباني خوسيه غونزاليس ويملك العديد من النجوم الذين بإمكانهم إحداث الفارق وترجيح الكفة؛ أبرزهم القائد ناتشو هيرنانديز، وكينونيس، بويرتاس، وأوباميانغ، والحارس العملاق كوين كاستيلس، بجانب تركي العمار، ومحمد أبو الشامات، وعبدالعزيز العثمان. يشار إلى أن المكسيكي جوليان كوينونيس يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، يليه في المركز الثاني زميله الجابوني بيير أميريك أوباميانج برصيد 3 أهداف، بينما الحارس البلجيكي كوين كاستيلس يعد واحدًا من أبرز حراس البطولة ولم يستقبل مرماه سوى هدف وحيد. جماهير القادسية ستكون حاضرة في مدرجات الملعب لمؤارزة اللاعبين ومساندتهم بقوة، لا سيما أنهم قادرون على إسعادها وبأداء عال وتحمل كامل للمسؤولية.