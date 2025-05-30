الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز الفيصل| مجلس الاتحاد العربي يعقد اجتماعه الـ 78 ويعد روزنامة بطولاته حتى 2029

البلاد- جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عقد مجلس الاتحاد اجتماعه الدوري الـ 78. ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس معرباً عن شكره وتقديره للجميع. عقب ذلك استعرض الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي في مستهل الاجتماع الذي عقد افتراضياً تقارير الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية للفترة الماضية من المجلس، بالإضافة إلى عرض برنامج روزنامة مسابقات الاتحاد العربي المقترحة للفترة من 2025 – 2029 المتضمنة 26 بطولة. وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن حرصه على إكتمال هذه الروزنامة والإلتزام بها، مشيداً بجهود وعمل الأمانة العامة للاتحاد، ومتطلعاً سموه للمزيد من البرامج المتنوعة خلال المرحلة القادمة لما فيه تنمية وإزدهار رياضة كرة القدم العربية. واعتمد مجلس الاتحاد إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية أواخر أغسطس القادم، على أن تحدد الأمانة العامة للاتحاد زمان ومكان الاجتماع. كما تم الموافقة على برنامج روزنامة مسابقات الاتحاد العربي، وستقوم الأمانة العامة بالتواصل والتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء لعرض مسابقات موسم 2025 / 2026 وروزنامة مواعيد البطولات حتى 2029 لفتح باب الإستضافة من قبَل الاتحادات العربية.