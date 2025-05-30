السياسة

اليابان ترفع العقوبات عن سوريا

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
رفعت الحكومة اليابانية عقوباتها جزئيًا عن سوريا، بعدما وافق مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه اليوم، حيث سيتم شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جمّدت أصولها.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، أن القرار يرتكز على “ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها، مع مواكبة المجتمع الدولي”.

وقال:” إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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