السياسة اليابان ترفع العقوبات عن سوريا

البلاد- جدة

رفعت الحكومة اليابانية عقوباتها جزئيًا عن سوريا، بعدما وافق مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه اليوم، حيث سيتم شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جمّدت أصولها. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، أن القرار يرتكز على “ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها، مع مواكبة المجتمع الدولي”. وقال:” إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.