اليابان ترفع العقوبات عن سوريا

السياسةاليابان ترفع العقوبات عن سوريا صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ 30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة رفعت الحكومة اليابانية عقوباتها جزئيًا عن سوريا، بعدما وافق مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه اليوم، حيث سيتم شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جمّدت أصولها. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين، أن القرار يرتكز على “ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها، مع مواكبة المجتمع الدولي”. وقال:” إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا”.