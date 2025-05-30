القادسية يتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي ودرع التميز العام لكرة الماء

البلاد- جدة

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فريق القادسية بلقب بطولة كأس السوبر السعودي لكرة الماء، بعد فوزه المستحق على نظيره الاتحاد بنتيجة 12-9، في المباراة النهائية التي أقيمت على مسبح وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

جاءت المواجهة التي جمعت بين القادسية، بطل الدوري والكأس، والاتحاد، وصيف البطولتين، مثيرة وحافلة بالتنافس والندية.

ويعد هذا اللقب الرابع لفريق القادسية بعد البطولة الشاطئية المفتوحة، والدوري العام، وكأس وزارة الرياضة، التي نجح فيها بالعلامة الكاملة وبدون أي هزيمة في البطولات الأربع للموسم الحالي 2024-2025 والذي على إثرها حصل على درع التميز العام.

حضر مراسم التتويج رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم، ورئيس الاتحاد السعودي للسباحة عقيل الشيباني، حيث سلّموا الكأس والميداليات للفريق البطل.

وحصل قائد فريق القادسية لكرة الماء بدر الدغيثر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بفضل أدائه المتميز وتأثيره الكبير في تحقيق الفوز.

وأعرب بدر الدغيثر عن سعادته بالتتويج، قائلًا: الحمدلله على هذا الإنجاز، الفوز بكأس السوبر تتويج لمجهودات فريقنا طوال الموسم، الذي اختتمناه بتحقيق البطولة الرابعة بعد ألقاب البطولة الشاطئية المفتوحة، وبطولة الدوري العام، وبطولة كأس وزارة الرياضة.

وأضاف: المباراة لم تكن سهلة، والاتحاد فريق قوي ومحترم، لكن روح الفريق والإصرار صنعت الفارق. نهدي هذا الفوز لجمهور القادسية، ونشكر إدارة النادي على اهتمامها ودعمها للعبة، ونعدهم بالمزيد في الموسم القادم.