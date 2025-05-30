السياسة “التعاون الإسلامي” تدين قرار الاحتلال الاسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة

البلاد- جدة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرئيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك إمعانًا في مخططاتها الاستعمارية؛ بهدف تغيير الواقع الجغرافي، والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016م. ‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.