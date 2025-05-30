الرياضة

التشكيل المتوقع للقادسية في نهائي أغلى الكؤوس

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يخوض فريق القادسية مباراة نهائي كأس الملك موسم 2024-2025 أمام نظيره الاتحاد مساء اليوم الجمعة في ملعب الإنماء بجدة.

واستقر الإسباني ميشيل غونزاليس على تشكيل القادسية الذي سيخوض به مباراة الاتحاد على لقب أغلى الكؤوس.

وجاء تشكيل القادسية المتوقع أمام الاتحاد في نهائي الغد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، ناتشو فرنانديز، جهاد ذكري، غاستون ألفاريز.

خط الوسط: ناهيتان نانديز، إيزيكيل فيرنانديز، تركي العمار، كاميرون بويرتاس.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير أوباميانغ.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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