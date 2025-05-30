التشكيل المتوقع للقادسية في نهائي أغلى الكؤوس

الرياضةالتشكيل المتوقع للقادسية في نهائي أغلى الكؤوس صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ 30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يخوض فريق القادسية مباراة نهائي كأس الملك موسم 2024-2025 أمام نظيره الاتحاد مساء اليوم الجمعة في ملعب الإنماء بجدة. واستقر الإسباني ميشيل غونزاليس على تشكيل القادسية الذي سيخوض به مباراة الاتحاد على لقب أغلى الكؤوس. وجاء تشكيل القادسية المتوقع أمام الاتحاد في نهائي الغد على النحو التالي: حراسة المرمى: كوين كاستيليس خط الدفاع: محمد أبو الشامات، ناتشو فرنانديز، جهاد ذكري، غاستون ألفاريز. خط الوسط: ناهيتان نانديز، إيزيكيل فيرنانديز، تركي العمار، كاميرون بويرتاس. خط الهجوم: جوليان كينيونيس، بيير أوباميانغ.