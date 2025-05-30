الرياضة

التشكيل المتوقع للاتحاد في نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تتجه جميع أنظار عشاق الكرة السعودية صوب ملعب الإنماء بجدة مساء اليوم الجمعة؛ لمتابعة ما ستُسفر عنه مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك.

واستقر الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، على التشكيل الأنسب لمواجهة القادسية في نهائي أغلى الكؤوس.

وبات التشكيل المتوقع لنادي الاتحاد في مواجهة نظيره القادسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، عبدالإله العمري، حسن كادش.

خط الوسط: فابينيو تفاريس، نغولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرغوين، كريم بنزيما.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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