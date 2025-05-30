“التجارة”: استمرار تقديم جميع الخدمات لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

البلاد- الرياض

أعلنت وزارة التجارة، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 30 مايو حتى 14 يونيو 2025م.

ويمكن للعملاء إنجاز تعاملاتهم كافة في قطاعي الأعمال والمستهلك على مدار الساعة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وبالشراكة مع منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال.

وتشمل الخدمات الإلكترونية: السجل التجاري، وتأسيس الكيانات التجارية، والأسماء التجارية، وتحديث البيانات، والتأكيد السنوي، والبلاغات التجارية وغيرها من الخدمات.

كما يمكن لعملاء الوزارة التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 1900 ابتداء من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك (5 – 9 يونيو) من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، إضافة إلى حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق “بلاغ تجاري”.