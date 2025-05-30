الأخضر يواصل استعداده في معسكر الشرقية بمناورة ودية مغلقة ضد الأردن

البلاد- الدمام

واصل المنتخب الوطني مساء الخميس تدريباته في المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في مدينة الخُبر، استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأُجريت الحصة التدريبية على “ملعب نادي الاتفاق” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، بعدها طُبقت تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب “علي مجرشي” في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، فيما واصل الثنائي “متعب الحربي، محمد بكر” تمارينهم الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني عصراليوم الجمعة برنامجه الإعدادي بخوض مناورة ودية تدريبية (مغلقة) أمام منتخب الأردن على “ملعب نادي الاتفاق”.