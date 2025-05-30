أغلى الكؤوس.. نهائي بـ 276 مليون يورو

البلاد- جدة

يتأهب فريقا الاتحاد والقادسية للمشهد الختامي والأبرز في موسم 2024-2025، حين يجمعهما نهائي “أغلى الكؤوس”، مساء اليوم الجمعة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الإنماء” النهائي المنتظر على كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الاتحاد للظفر باللقب للجمع بين بطولتي الدوري والكأس، بينما ينشد القادسية اللقب التاريخي الأول له في كأس الملك.

وتعد مباراة الاتحاد والقادسية أحد أغلى المباريات في تاريخ كأس الملك، وذلك عطفًا على القيمة السوقية للفريقين والتي تزيد على ربع مليار يورو.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في إحصاءات كرة القدم فإن القيمة السوقية لنادي الاتحاد تبلغ 108 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي القادسية 68 مليون يورو.

ويأتي اللاعب موسى ديابي كأعلى لاعبي الاتحاد من حيث القيمة السوقية بـ 30 مليون يورو يليه البرازيلي فابينيو بـ 15 مليون يورو.

في المقابل يأتي اللاعب كاميرون بويرتاس كأعلى لاعب القادسية من حيث القيمة السوقية بـ 13 ملين يورو، يليه كل من إزيكييل فرنانديز وخوليان كينونيس بـ 12 مليون يورو لكل منهما.