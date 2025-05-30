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أغلى الكؤوس.. نهائي بـ 276 مليون يورو
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أغلى الكؤوس.. نهائي بـ 276 مليون يورو

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1446 هـ      30 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يتأهب فريقا الاتحاد والقادسية للمشهد الختامي والأبرز في موسم 2024-2025، حين يجمعهما نهائي “أغلى الكؤوس”، مساء اليوم الجمعة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الإنماء” النهائي المنتظر على كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الاتحاد للظفر باللقب للجمع بين بطولتي الدوري والكأس، بينما ينشد القادسية اللقب التاريخي الأول له في كأس الملك.

وتعد مباراة الاتحاد والقادسية أحد أغلى المباريات في تاريخ كأس الملك، وذلك عطفًا على القيمة السوقية للفريقين والتي تزيد على ربع مليار يورو.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في إحصاءات كرة القدم فإن القيمة السوقية لنادي الاتحاد تبلغ 108 ملايين يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي القادسية 68 مليون يورو.

ويأتي اللاعب موسى ديابي كأعلى لاعبي الاتحاد من حيث القيمة السوقية بـ 30 مليون يورو يليه البرازيلي فابينيو بـ 15 مليون يورو.

في المقابل يأتي اللاعب كاميرون بويرتاس كأعلى لاعب القادسية من حيث القيمة السوقية بـ 13 ملين يورو، يليه كل من إزيكييل فرنانديز وخوليان كينونيس بـ 12 مليون يورو لكل منهما.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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