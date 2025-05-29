الإقتصاد

351.7 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1446 هـ      29 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة
يشهد قطاع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة ، نموا متزايدا ، حيث ارتفع إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي وشركات التمويل بنسبة 28 % بنهاية عام 2024، لتصل إلى 351.7 مليار ريال .
وطبقا لبيانات البنك المركزي السعودي تصدرت المنشآت المتوسطة إجمالي حجم التسهيلات بنحو 187.2 مليار، ثم المنشآت الصغيرة بنحو 122.2 مليار، ومتناهية الصغر بـ 42.3 مليار. وبلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 333.5 مليار ريال، بنسبة 95 % من إجمالي التسهيلات، واستحوذت المنشآت المتوسطة على 54 % ، ما يعادل 179.9 مليار ريال، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 114 مليار ريال.
بالنسبة لشركات التمويل ، بلغت التمويلات المقدمة 18.2 مليار ريال ما يعادل 5% من إجمالي التسهيلات ، واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال ، و 7.3 مليار للمنشآت المتوسطة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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