الإقتصاد

شراكة مع سورية في الاقتصاد الرقمي

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1446 هـ      29 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه،خلال اجتماع مرئي مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل ،آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وذلك انسجاماً مع جهود المملكة لدعم وتمكين مستقبل سوريا. كما جرى مناقشة تعزيز البنية الرقمية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويواكب تطلعات النمو والازدهار في الجمهورية العربية السورية. كما ناقش الاجتماع التكامل بين البلدين وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتهيئتهم للمنافسة إقليميًا وعالميًا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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