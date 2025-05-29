شراكة مع سورية في الاقتصاد الرقمي

البلاد – الرياض

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه،خلال اجتماع مرئي مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية عبد السلام هيكل ،آفاق الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وذلك انسجاماً مع جهود المملكة لدعم وتمكين مستقبل سوريا. كما جرى مناقشة تعزيز البنية الرقمية بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويواكب تطلعات النمو والازدهار في الجمهورية العربية السورية. كما ناقش الاجتماع التكامل بين البلدين وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتهيئتهم للمنافسة إقليميًا وعالميًا.