تكليف 300 عالم وداعية لتقديم الفتاوى لحملات الحج.. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

البلاد ــ الرياض

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج، والبالغ عددهم 2300 حاج وحاجة من أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.

ويضم الوفد الأول الذي وصل أمس من الضيوف (305) حجاج من المستضافين لهذا العام 1446هـ، من (33) دولة.

ورفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي، في تلمّس حاجات المسلمين في أقطار العالم.

من ناحية أخرى، كلَّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل في حملات حجاج الداخل لعام 1446هـ؛ لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية، والكلمات التوجيهية للحجاج في مقار وجودهم بمكة المكرّمة ومنطقة المشاعر المقدّسة طوال أيام الحج.

تأتي الموافقة على هذا التكليف في إطار اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية باعتماد وتكليف الدعاة؛ لتقديم الوعي الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال للحجاج؛ كما يهدف هذا التكليف إلى ضبط كل ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم، ونشر الوعي بأهمية تحقيق مقاصد الحج، وتوفير أوجه الدعم كافة لهم خلال رحلتهم الإيمانية.

يُذكر أن هذا التكليف يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يُسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تيسير أداء فريضتَي الحج والعمرة على أكمل وجه.