«الغذاء» الأولى عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي

البلاد ــ الرياض

في خطوةٍ غير مسبوقة، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء عام 2023، أولى آلية رقابية في العالم توظّف الذكاء الاصطناعي؛ لتقليل مخاطر المستحضرات الصيدلانية، بنظام تحليلي متكامل يعزّز من دقة القرار وسرعة الاستجابة، ويرفع كفاءة سلامة الدواء في المملكة، إذ اسْتُخْدِم التعلُّم العميق، اعتمادًا على تحليل البيانات الواقعية؛ لاختيار أنسب خُطط تقليل المخاطر؛ ويُعَدُّ من النماذج المبتكرة عالميًّا.

وفق بيانٍ للهيئة أمس: بدأ هذا التحوُّل النوعي عام 2021، حين طوَّرت الهيئة أداة تقنية تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدّمة، تستند إلى ثلاثة ركائز تحليلية خبرة المختصّين، وبيانات المرضى، وخصائص الدواء نفسه، لتشكّل نموذجًا تنبّؤيًّا عالي الدقة في تحديد المخاطر المرتبطة بالاستخدام الدوائي.

ويُعَدُّ هذا النهج نقلة نوعية في الممارسات الرقابية؛ إذ تعتمد معظم الجهات الرقابية في العالم على التقييم البشري فقط في اختيار أنسب خُطط تقليل مخاطر الأدوية، أمّا الهيئة فوسّعت نطاق التقييم ليشمل مصادر متعدّدة للبيانات ما أتاح فهمًا أدق للمتغيرات التي قد تؤثر في سلامة المستحضر، واختيار الأدوات الأنسب بناءً على بيانات واقعية.

وأسهمت هذه الأداة في تسريع عملية التنبؤ بالمخاطر ورفع كفاءة قرارات التسجيل والتحديث والسحب، بناءً على معايير علمية قابلة للتطبيق الفوري. كما شكّلت الهيئة فريقًا وطنيًا مختصًا لتطوير هذا النظام، وتعزيز قدرات الكوادر السعودية على توظيف هذه التقنية الذكية لخدمة التشريعات والرقابة الدوائيّة.