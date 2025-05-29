الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة مكة المكرمة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، القيادات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، وذلك في مقر شرطة المنطقة بمحافظة جدة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- للقيادات الأمنية بمكة المكرمة ولمنسوبي قطاعاتهم.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في مكة المكرمة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين والزائرين، مؤكدًا أهمية ذلك في ظل ما تشهده مكة المكرمة من زيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين، وما تشهده المملكة من زيادة كبيرة في أعداد الزوار والسياح ، موجهًا سموه بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة.
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في مكة المكرمة، وجهودها في تنفيذ المهام الأمنية باحترافية وكفاءة وتكامل تام فيما بينها وبين الجهات الحكومية والخدمية كافة.
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