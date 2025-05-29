اكتتاب في أسهم “ناس”

البلاد – الرياض

يدأ اكتتاب الأفراد في 10.25 مليون سهم من أسهم شركة “طيران ناس” ، أمس الأربعاء، بسعر 80 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر ، وتُمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، وتستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد حتى يوم الأحد القادم.

ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة حوالي 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، والبالغ 1708.52 مليون ريال . وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام.