الإقتصاد

اكتتاب في أسهم “ناس”

صحيفة البلادaccess_time2 / ذو الحجة / 1446 هـ      29 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
يدأ اكتتاب الأفراد في 10.25 مليون سهم من أسهم شركة “طيران ناس” ، أمس الأربعاء، بسعر 80 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر ، وتُمثل نسبة 20% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام ، وتستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد حتى يوم الأحد القادم.
ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة حوالي 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، والبالغ 1708.52 مليون ريال . وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 51.3 مليون سهم للاكتتاب العام.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *