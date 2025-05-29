آلية لتقييم الإنتاجية القصوى.. «أوبك بلس» تبقي على مستويات الإنتاج

البلاد – الرياض

قررت الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” خلال اجتماعها الوزاري الـ39 أمس، الإبقاءَ على مستويات الإنتاج الحالية دون تغير، وذلك في ضوء الالتزام المستمر بالمحافظة على استقرار أسواق البترول. وأعادت الدول المشاركة التأكيدَ على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016م، الذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، والتأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة أوبك بلس، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026م. وأكدت المجموعة على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج؛ لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، كما كلفت الأمانة العامة لأوبك بوضع آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة؛ كمرجع لمستويات الإنتاج لعام 2027م لجميع الدول المشاركة في إعلان التعاون.