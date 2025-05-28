73 متطوعاً يخدمون الحجاج في منفذ حالة عمار

البلاد ــ تبوك

يشارك أكثر من 73 متطوعًا ومتطوعة ضمن فريق تطوعي أمانة منطقة تبوك في تقديم الدعم والمساندة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة، ممثلةً في بلدية بئر بن هرماس؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، في إطار منظومة عمل متكاملة؛ تهدف إلى تهيئة بيئة آمنة ومريحة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، بعد أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتواصل فرق الأمانة تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والصحية والبيئية، شملت زراعة أكثر من 25 ألف وردة على امتداد طريق الحجاج، وتوريد وزراعة نجيل طبيعي بمساحة تتجاوز 2000 متر مربع، وزراعة ما يزيد عن 10,000 زهرة في المنطقة رقم 4 بمدينة الحجاج، إلى جانب تركيب رذاذات مياه لتلطيف الأجواء، ووضع لوحات ترحيبية، وتنفيذ برامج يومية لرش ومكافحة نواقل الأمراض، وأعمال الإصحاح البيئي في المرافق الصحية والخدمية.

وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر البلوي، أن الأمانة كثفت جهود الرقابة الصحية من خلال تنفيذ 1,020 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية والخدمية، شملت المطاعم، والمحال الغذائية، ومحطات الوقود، ودورات المياه، وذلك بواقع 16 ساعة عمل يوميًا؛ لضمان الالتزام بمعايير الصحة العامة، وسلامة الغذاء.

كما قامت الأمانة بتوزيع أكثر من 17,000 هدية على الحجاج، إلى جانب تقديم خدمات إرشادية وتوعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال المنفذ.

وأكد المهندس البلوي أن هذه الجهود المتكاملة، والمنفذة بالتنسيق مع مكتب الإشراف على أعمال الحج والعمرة، كان لها بالغ الأثر في نيل رضا ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى استمرار الأمانة في تقديم أفضل الخدمات بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحجاج.