وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي البريطاني يستعرضان الصداقة والشراكة الإستراتيجية

البلاد – لندن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن، اليوم، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والمساعي المبذولة حيالها لدعم الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.