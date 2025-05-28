“مجمع الدوائر” جاهز لاستضافة الجهات الحكومية

البلاد ــ مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة، جاهزية مجمَّع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدّسة؛ لاستضافة الجهات الحكومية المشارِكة في تنظيم موسم حج هذا العام 1446هـ.

وأكّدت “الهيئة” أن المجمَّع يُعَدُّ مشروعًا نموذجيًا صُمِمَ وفق أعلى المواصفات الفنية والتقنية، ويتميّز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من المشاعر المقدّسة، ويمتد في مساحة تزيد على 1.15 مليون متر مربع، كما يضم 65 مبنى بقدرةٍ استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظف وموظفة.

ويوفّر المجمَّع بيئة عملٍ متكاملة (إدارية وسكنية) لمنسوبي الجهات الحكومية المشاركين في تنظيم موسم الحج، إضافةً إلى إدارة المرافق وتشغيلها وصيانتها على مدار الساعة؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها بكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات.