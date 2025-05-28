“كيتا” تطلق “كيمارت” في الرياض، بدءًا من حي الياسمين وحي غرناطة

“كيتا” تتوسع في مجال توصيل البقالة مع إطلاق “كيمارت”، لتوصيل الاحتياجات اليومية خلال 15 دقيقة

البلاد- الرياض

أعلنت “كيتا”- الذراع الدولية لشركة “ميتوان” الصينية الرائدة في خدمات التوصيل عند الطلب- عن إطلاق “كيمارت”، خدمة توصيل البقالة الجديدة، التي تهدف إلى توصيل الاحتياجات اليومية إلى أبواب العملاء خلال 15 دقيقة فقط.

تتوفر الخدمة حاليًا في حي الياسمين وحي غرناطة بالرياض، مع خطط للتوسع؛ لتشمل المزيد من أحياء العاصمة ومناطق أخرى في المملكة.

في ظل نمط الحياة السريع المتسارع في الرياض وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، يأتي إطلاق “كيمارت”؛ ليُلبي الحاجة المتزايدة للراحة والسرعة. وتقدم الخدمة حلًا عمليًا وسريعًا لسكان العاصمة الراغبين في الحصول على مستلزماتهم اليومية بسهولة وموثوقية، كما تدعم “كيمارت” التجار المحليين من خلال توسيع حضورهم الرقمي.

من خلال تطبيق “كيتا”، يمكن للعملاء استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات؛ تشمل: الفواكه، والخضروات، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، ومنظفات المنزل، ومنتجات العناية الشخصية. ويتم توفير هذه المنتجات من علامات تجارية وموردين موثوقين لضمان الجودة والانتعاش.

وقالت آريا ليو، رئيس “كيمارت” في السعودية: “هدفنا- ببساطة- يتمثل في تسهيل الحياة اليومية للأفراد والعائلات في الرياض. من خلال ’كيمارت‘، نقدّم طريقة أسرع وأكثر موثوقية للحصول على المستلزمات اليومية مباشرة إلى باب منزلك. وهذه المبادرة تأتي ضمن رؤيتنا الأوسع في ’كيتا‘ لمساعدة الناس على تناول طعام أفضل والعيش بشكل أفضل.”

ويتمركز السائقون في مراكز تجهيز محلية؛ لضمان سرعة التوصيل، بينما تُعبأ المنتجات المجمّدة والحساسة للحرارة باستخدام الثلج الجاف للحفاظ على جودتها. وتعتمد الخدمة على نظام ذكي لتوزيع الطلبات وشبكة متقدمة للخدمات اللوجستية في الميل الأخير، لضمان تجربة توصيل دقيقة وفعالة واحترافية.

تشمل إستراتيجية “كيمارت” للنمو التوسع السريع في أحياء الرياض، يليها إطلاق واسع النطاق في باقي مناطق المملكة. وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية “كيتا” طويلة الأمد لتحسين جودة الحياة من خلال الابتكار الرقمي، ودعم رؤية السعودية 2030، عبر خلق فرص العمل وتمكين التجارة المحلية.

للمزيد من المعلومات حول خدمات “كيتا”، يُرجى تحميل تطبيق “كيتا” من متجر أبل ستور، أو جوجل بلاي.