الرياضة

سابقة تاريخية| الأهلي يشرك جماهيره  في تغيير الشعار

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1446 هـ      28 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 بدر النهدي- جدة

أصدر النادي الأهلي الرياضي بيانًا إعلاميًا عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، يتضمن المسار التحولي
الذي تشهده الرياضة السعودية، وبالأخص في محور تغيير شعارات الأندية، التي حدثت مؤخرًا على مستوى الأندية السعودية، و أوضح مسيرو النادي الأهلي في البيات، أنه للمرة الأولى على مستوى الأندية السعودية، وفي سابقة تاريخية، بإشراك جماهير النادي في رسم ملامح هويته الرسمية القادمة، مؤكداً البيان على أهمية رأي الجماهير في صنع القرار.

وأعلن النادي عن تصميم 5 شعارات ستسجل رسمياً؛ لضمان حقوق النادي لدى الجهات المختصة؛ كعلامة تجارية مسجلة، وأشار النادي الاهلي عبر بيانه إلى أن جميع الشعارات ستطرح بهدف إشراك الجماهير من خلال ‏التصويت؛ لاختيار الشعار الرسمي القادم؛ حيث سيتم ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، وسيكون التصويت متاحًا لمدة 24 ساعة فقط عبر الموقع الرسمي في الموعد المحدد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *