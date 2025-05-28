دوري روشن 2024-2025.. أرقام وإحصاءات

البلاد- جدة

اختتمت النسخة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بعد 277 يوماً من التنافس بين 18 فريقاً، شهدت المنافسة خلالها إثارة كبيرة وتطوراً فنياً ملحوظاً، تُوّج في نهايتها نادي الاتحاد بطلاً للمرة الثالثة في عهد الاحتراف والثانية خلال آخر ثلاثة مواسم.

أقيمت خلال الموسم 306 مباريات، انتهت 249 منها بفوز أحد الطرفين، مقابل 57 تعادلاً منها 12 تعادلاً سلبياً. وسُجل في المجمل 902 هدف بمعدل 2.95 هدف في المباراة، وهو خامس أعلى معدل تهديفي في تاريخ الدوري بالتساوي مع موسم 2011-2012، وأقل بفارق 7 أهداف عن الموسم الماضي. افتتح أهداف الموسم مهاجم التعاون عبد الفتاح آدم، واختتمها مهاجم الأخدود محمد نايف آل جحيف الذي ضمن لفريقه البقاء في دوري روشن السعودي.

وكان هذا الموسم الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدقيقة 90 فما بعد، بإجمالي 115 هدفاً، كما شهد تسجيل 7 أهداف في الدقيقة الأولى، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

على الصعيد الانضباطي، شهد الموسم 1290 بطاقة صفراء و63 بطاقة حمراء منها 40 بطاقة مباشرة، كما احتُسبت 112 ركلة جزاء، تم تسجيل 95 منها بنجاح.

حقق الاتحاد هذا الموسم أفضل حصيلة انتصارات له في دوري روشن السعودي بمجموع 26 فوزاً، وهي ثاني أعلى حصيلة في تاريخ المسابقة بعد الهلال الذي حقق 31 انتصاراً، كما سجل الاتحاد 79 هدفاً، وهو أعلى رقم تهديفي له في موسم واحد، خلف الهلال صاحب الرقم القياسي بـ101 هدف.

وقاد الفريق المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أصبح أول مدرب فرنسي يتوج بلقب دوري روشن السعودي، وهو تاسع مدرب يحقق اللقب في أول تجربة له في المسابقة، ما يعكس تأثيره الكبير في قيادة الاتحاد للقب.

على الجانب الآخر، كان الرائد أول الهابطين بعد موسم صعب تميز باستخدامه أكبر عدد من اللاعبين، لكنه سجل رقماً سلبياً بخسارته 25 مباراة، وهو الأعلى في تاريخ الدوري لموسم واحد، كما فقد 28 نقطة بعد تقدمه في المباريات، وهي حصيلة لو حافظ عليها لوضعته في المركز الثامن. كما ودّع الوحدة المنافسة، رغم تسجيله أهدافاً بواسطة 16 لاعباً بالتساوي مع النصر.

انخفض عدد الثلاثيات المسجلة هذا الموسم إلى 7 فقط مقارنة بـ17 في الموسم الماضي، بينما شهد الموسم تسجيل رباعية وحيدة كانت بواسطة ساديو ماني لاعب النصر في مرمى الأخدود، بعد غياب الرباعيات في الموسم السابق.

أما على المستوى الفردي، عادل سالم الدوسري قائد الهلال الرقم القياسي للتمريرات الحاسمة في موسم واحد بـ15 تمريرة، متساوياً مع أليخاندرو روميرو “كاكو”، كما سجّل 15 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للهلال في الدوري بـ81 هدفاً بالتساوي مع بافتيمبي غوميز. وبرز موسى ديابي كأكثر لاعب اتحادي يقدم تمريرات حاسمة في موسم واحد بـ 14 تمريرة.

عادل كريم بنزيما أعلى حصيلة تهديفية للاعب اتحادي بموسم واحد بتسجيله 21 هدفاً، بالتساوي مع عبدالرزاق حمدالله، الذي سجل هو الآخر 21 هدفاً مع الشباب هذا الموسم، معادلاً رقم ناصر الشمراني في موسم 2011-2012.

سجل إيفان توني 23 هدفاً مع الأهلي، وهو أعلى رقم لمهاجم في موسمه الأول بدوري المحترفين. كما سجل جوليان كينونيس (20 هدفاً) وبيير-إيمريك أوباميانغ (17 هدفاً) أعلى حصيلة تهديفية للاعبي القادسية، بينما قدم كاميرون بويرتاس 9 تمريرات حاسمة.

انضم جيورجينيو فينالدوم إلى قائمة هدافي الاتفاق التاريخيين بموسم واحد بعد تسجيله 14 هدفاً، ومتساوياً مع كريستيان جوانكا ويوسف السالم. وتألق مراد باتنا بتسجيله 13 هدفاً، ليحقق أفضل موسم تهديفي له ويساهم في بقاء فريقه.

جاء هذا الموسم حافلاً بالأرقام والمواقف التي تعكس تطور الدوري السعودي للمحترفين، مع تزايد في الحضور الجماهيري والمستوى الفني، ما يجعل دوري روشن السعودي في موقع متقدم بين الدوريات الإقليمية والقارية.