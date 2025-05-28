دعماً للاستثمار والتطوير المالي.. دليل صكوك «الخضراء والاجتماعية والمستدامة»

البلاد – الرياض

بدأ العمل بدليل إصدار أدوات الدين (الخضراء ، والاجتماعية ، والمستدامة ، والمرتبطة بالاستدامة)، الذي اعتمده مجلس هيئة السوق المالية أمس، تماشيا مع أهدافها الاستراتيجية في خطتها (2024 – 2026) لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.

ويتيح الدليل للمستثمرين فرصة الاستثمار في هذا النوع من أدوات الدين، والمساهمة في التنمية المستدامة، مع تحقيق عائد على استثماراتهم ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الهيئة أن من أدوات الدين التي يشملها الدليل، تلك التي تستخدم متحصلات طرحها لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع تسهم في تحقيق أثر بيئي إيجابي، أو تحقق منافع اجتماعية، أو تجمع بين المنافع البيئية والاجتماعية.

عالميا ، شهدت الأصول العالمية المرتبطة بمعايير الاستدامة نمواً كبيراً ، حيث وصلت قيمتها إلى 3.52 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وبزيادة تقارب 92.7 % مقارنة بعام 2020م، فيما تجاوز حجم السندات الخضراء 580 مليار دولار بنهاية عام 2023، مما يعكس تزايد الاهتمام وتبني الاستثمار المستدام عالمياً، وتنامي الاهتمام بتمويل المشاريع التي تحقق أثراً بيئياً إيجابياً.