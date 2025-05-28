تفقد جاهزية الصوامع التخزينية.. محافظ الأمن الغذائي: تكريس الجهود لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

البلاد ــ مكة المكرمة

زار محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، فرعي الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل” بمحافظتي جدة، والجموم، بمنطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على الاستعدادات والجاهزية؛ لتوفير احتياجات شركات مطاحن إنتاج الدقيق من القمح، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج 1446هـ.

وجرى خلال الزيارة استعراض الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، وحجم مخزونات القمح، والاستعدادات لتزويد شركات المطاحن بكامل احتياجاتهم من القمح فور استلام الطلب.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة “سابل” المهندس عبدالرحمن العويس، أنه ضمن الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج من كل عام، يتم تدعيم ورفع مخزون القمح بالفرعين؛ لتلبية أي طلبات إضافية من شركات المطاحن.

كما زار فرعي شركات المطاحن الأولى بجدة، والمطاحن الحديثة بمحافظة الجموم، مستمعًا لشرحٍ مفصلٍ من المسؤولين بالشركتين عن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وحصص الدقيق المخصصة، والتأكد من توفير كافة احتياجات السوق من سلعة الدقيق؛ لضمان توفير الخبز والمنتجات الأخرى.

وأوضح المهندس الفارس، أن الإنتاج اليومي للمطاحن بفروع (جدة، الجموم، المدينة المنورة) تغطي حاجة الاستهلاك كاملة، إضافة إلى بناء مخزونات احتياطية من القمح والدقيق على مستوى فروع شركة “سابل” وشركات المطاحن، بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تبلغ أكثر من (600 ألف طن قمح)، و(935) ألف كيس دقيق وزن 45 كجم، جاهزة للضخ عند الحاجة، إضافة إلى مخزونات احتياطية من القمح بمناطق المملكة الأخرى، تبلغ أكثر من (1,2) مليون طن.

وحث الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب “سابل”، وشركات المطاحن بالمملكة؛ لتوفير سلعتي القمح والدقيق الحيوية لحجاج بيت الله الحرام.