تاريخ مواجهات الاتحاد والقادسية في كأس الملك

البلاد- جدة

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الإنماء”، مساء الجمعة، اللقاء المرتقب بين الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025.

ويسعى الاتحاد للظفر بـ “أغلى الكؤوس” من أجل تحقيق ثنائية تاريخية، بعدما توج بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما يبحث القادسية عن تتويج تاريخي باللقب الذي لم يتوج به من قبل، وذلك في موسم كبير قدمه الفريق الذي أنهى الدوري في المركز الرابع؛ ليضمن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025، كما يملك فرصة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 حال تتويجه بكأس الملك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي كأس الملك بين الاتحاد والقادسية، لكنها ليست الأولى التي يتواجه فيها الفريقان على مستوى البطولة الغالية، إذ سبق وجمعتهما عدة مواجهات في الأدوار الإقصائية.

– 4 مواجهات

سبق للاتحاد والقادسية أن تواجها في 4 مناسبات لحساب كأس الملك، كانت آخرها قبل 10 سنوات.

البداية كانت في كأس الملك عام 1978 حيث التقيا لحساب الدور ربع النهائي وفاز القادسية بنتيجة 3-1، قبل أن يتواجها مجددًا في أغلى الكؤوس وذلك في نسخة 1986 وفاز الاتحاد بهدف نظيف لحساب الدور نصف النهائي.

وتجدد الموعد بين الاتحاد والقادسية في عام 1988 حيث فاز الاتحاد بهدف نظيف لحساب دور الـ 16، لينتظر الفريقان حتى عام 2015 ليلتقيا من جديد في “أغلى الكؤوس” حيث فاز الاتحاد حينها بنتيجة 2-1 لحساب الدور ربع النهائي.

وإجمالًا؛ فإن الاتحاد تفوق أمام القادسية في 3 مواجهات بكأس الملك مقابل فوز وحيد للقادسية يعود لـ 47 عامًا مضت.