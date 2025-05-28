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الهلال يستعيد مصابيه قبل مونديال الأندية
الرياضة

الهلال يستعيد مصابيه قبل مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1446 هـ      28 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتربت قائمة مصابي الهلال من التعافي، مع دخول عدد من اللاعبين المراحل النهائية من برامجهم العلاجية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في التحضيرات الخاصة بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الهلال لاستعادة خدمات عدد من أبرز لاعبيه الغائبين في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم: ياسر الشهراني، وجواو كانسيلو، وسيزار، وماركوس ليوناردو.

وتُشكّل عودة هؤلاء اللاعبين دفعة قوية للفريق قبل البطولة العالمية، حيث يسعى “الزعيم” لتقديم مستوى مشرّف في مشاركته الجديدة في مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من أقوى أندية العالم.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الهلال السعودي في مجموعة صعبة تضم: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

ويأمل الهلال في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته، والبناء على النجاحات التي حققها مؤخرًا على المستويين المحلي والقاري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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