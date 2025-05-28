الهلال يستعيد مصابيه قبل مونديال الأندية

البلاد- جدة

اقتربت قائمة مصابي الهلال من التعافي، مع دخول عدد من اللاعبين المراحل النهائية من برامجهم العلاجية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في التحضيرات الخاصة بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الهلال لاستعادة خدمات عدد من أبرز لاعبيه الغائبين في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم: ياسر الشهراني، وجواو كانسيلو، وسيزار، وماركوس ليوناردو.

وتُشكّل عودة هؤلاء اللاعبين دفعة قوية للفريق قبل البطولة العالمية، حيث يسعى “الزعيم” لتقديم مستوى مشرّف في مشاركته الجديدة في مونديال الأندية.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة نخبة من أقوى أندية العالم.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الهلال السعودي في مجموعة صعبة تضم: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورغ النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

ويأمل الهلال في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته، والبناء على النجاحات التي حققها مؤخرًا على المستويين المحلي والقاري.