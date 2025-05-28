الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة توزع أكثر من 70 ألف مادة توعوية على ضيوف الرحمن

البلاد- المدينة المنورة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، جهودها التوعوية والإرشادية ضمن خطة موسم حج هذا العام 1446هـ، حيث وزعت خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة، أكثر من 70 ألف مادة توعوية وإرشادية على حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية، وذلك في إطار تنفيذ خطتها التشغيلية التي تهدف إلى تيسير أداء المناسك ونشر الوعي الديني بين الحجاج.

وشملت عملية التوزيع صالات الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن الإقليمي بمحافظة ينبع، إلى جانب عدد من الجوامع الكبرى والمساجد التاريخية، من أبرزها: جامع الميقات، ومسجد قباء، وسيد الشهداء، ومسجد الخندق، والقبلتين، بالإضافة إلى المركز الشامل في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، ومدينة حجاج الجو والبحر بالمدينة، ومدينة الحجاج بمحافظة خيبر.

وشارك في تنفيذ هذه الحملة فرق ميدانية من منسوبي ومنسوبات الفرع، إضافة إلى إدارتي المساجد في ينبع وخيبر، وتنوعت المواد الموزعة ما بين كتيبات ومطويات بقرابة عشر لغات عالمية، تناولت موضوعات متنوعة في العقيدة والفقه وأحكام المناسك، من بينها: حصن المسلم، وأعمال الحج، والتحقيق والإيضاح، والمختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة، والدعاء من الكتاب والسنة، وهي مؤلفات مختارة لعدد من كبار العلماء، وتهدف إلى توعية الحجاج وتعريفهم بأحكام المناسك وآدابها بأسلوب علمي مبسط وشامل.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن المكتب التنسيقي لأعمال الحج والعمرة والزيارة في المدينة المنورة، فقد تم توزيع (54,598) مادة توعوية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والجوامع والمساجد التاريخية، و(12,814) مادة في مدينة حجاج محافظة خيبر، و(3,212) مادة في مطار الأمير عبدالمحسن الإقليمي بمحافظة ينبع، ما يعكس الجهد المتواصل في خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء شعائرهم بكل يسر واطمئنان.