الجمعة المقبل| انطلاق النهائي الكبير لتحدي ESL السعودية 2025 في VOV Gaming بالرياض

أبرز بطولات Overwatch 2 في المملكة تختتم بمواجهة حاسمة تمنح الفائز فرصة التأهل إلى سلسلة أبطال OWCS ومسار مباشر نحو كأس العالم للرياضات الإلكترونية

هاني البشر – الرياض

يختتم تحدي ESL السعودي 2025 يوم الجمعة الموافق 30 مايو في VOV Gaming بمدينة الرياض، وذلك في المرحلة النهائية من إحدى أبرز بطولات Overwatch 2 في المملكة.

تشهد المنافسات مواجهة حاسمة بين فريقي Team Vision والقادسية في سلسلة من أفضل 5 خرائط، حيث يتأهل الفائز لملاقاة فريق Twisted Minds في النهائي الكبير الذي سيُلعب بنظام أفضل 7 خرائط.

تُعد نسخة هذا العام محطة مفصلية في مشهد الرياضات الإلكترونية في المنطقة، إذ تشكّل البطولة مسارًا تأهيليًا إلى سلسلة أبطال Overwatch، وتمنح الفريق الفائز فرصة مباشرة للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC)، مما يعزز من مكانة التحدي كخطوة محورية للفرق الساعية للظهور على الساحة الدولية.

يساهم تحدي ESL السعودي في تنمية المواهب المحلية وتعزيز الرياضات الإلكترونية، كما يرسّخ حضور المملكة المتنامي في ساحة المنافسات العالمية.