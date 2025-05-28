الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ 45 في تاريخه

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، بعد فوزه الكبير على فريق فاركو بسداسية نظيفة؛ ليحصد المارد الأحمر اللقب الـ45 في تاريخه، والثالث على التوالي في بطولة الدوري الممتاز.
حقق الأهلي لقب الدوري المصري مستفيدًا من فوزه على فاركو ليصل للنقطة 58 في رصيده مع توقف رصيد بيراميدز الوصيف عند 56 نقطة بعد فوزه على سيراميكا 1/5.
لعب الأهلي 25 مباراة، حقق الفوز فيها فى 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة كانت خارج الملعب بقرار من رابطة الأندية.
خاص الأهلي 8 مباريات، في القشم الثاني من البطولة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة، وخسر في مثلها اعتباريًا أمام الزمالك.
وفي المرحلة الأولى من البطولة، خاص الأهلي 17 مباراة في المرحلة الأولى من الدوري حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة. سجل لاعبو الأهلي في مرحلتي الدوري 52 هدفًا.
شاهد سداسية #الأهلي في شباك فاركو في ختام الدوري المصري
pic.twitter.com/sOmhwKNCWX#صحيفة_البلاد | #الدوري_المصري
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) May 28, 2025