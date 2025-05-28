الأمير تركي بن طلال مفتتحاً المنتدى: 25 مليار ريال استثمارات ومشاريع مطورة بمنطقة عسير

البلاد- أبها

كشف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة ، عن استثمارات بقيمة 5 مليارات ريال، بدأ تنفيذها منذ إطلاق استراتيجية تطوير المنطقة ، إضافةً إلى استثمارات بـ4 مليارات ريال سيتم الإعلان عنها ضمن المنتدى.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للنسخة الثانية من “منتدى عسير للاستثمار”، بمقر جامعة الملك خالد بالفرعاء في مدينة أبها، تحت شعار “عسير تزدهر.. استثمر الآن”، بمشاركة عددٍ من الوزراء، وكِبار المسؤولين، والمستثمرين، والخبراء من داخل المملكة وخارجها ، لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأشاد سموه بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة وريادتها عالمياً، منوها بما أنجزته المنطقة تحت مظلة استراتيجية تطوير عسير، مشيراً إلى أن الاستراتيجية هي الأولى على مستوى المملكة، ويجري تطوير مشاريع واستثمارات حكومية بما يتجاوز 25 مليار ريال عبر شراكات مع صندوق الاستثمارات، وصندوق التنمية السياحية، وبنك التنمية الاجتماعية.

ويؤكد المنتدى في نسخته الثانية على التزام منطقة عسير بتحقيق نهضة تنموية شاملة، تستند إلى التوزيع العادل للفرص الاستثمارية بين محافظاتها، وتعزيز الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، وتكامل الجهود لبناء نموذج استثماري متكامل ومستدام.

“قمم السراة”

يجمع منتدى عسير للاستثمار في نسخته الثانية 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنّاع القرار؛ لبحث سبل تطوير البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتكامل الجهود الحكومية والخاصة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن أبرز الفعاليات ، الإعلان عن إطلاق شركة “قمم السراة” كذراع استثمارية لدعم أعمال تطوير الأراضي، وتيسير الإجراءات النظامية للمستثمرين، كما يشهد الكشف عن عددٍ من المشاريع النوعية لتعزيز مكانة عسير وازدهارها على الخارطة الاقتصادية الوطنية والدولية ، ضمن توجه وطني يهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومكانة عالمية لمناطق المملكة كافة.