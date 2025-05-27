(92) ترخيصاً صناعياً جديداً

البلاد – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل ، تبلغ استثماراتها أكثر من 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير أكثر من 1,427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة ، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

في المقابل، بدأ الإنتاج في (80) مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، بلغت قيمة استثماراتها (900) مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1,401 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

وتصدر الوزارة أبرز المؤشرات الصناعية شهريا، في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.