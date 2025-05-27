4 وزراء يؤكدون اكتمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن.. الدوسري: خدمة الحجاج شرف يتوارثه السعوديون ولن نسمح للمخالفين بالتأثير على سلامتهم

البلاد -الرياض

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المملكة لن تسمح بأي مخالفات تؤثر على أمن الحجاج وسلامتهم، أو تعيق أداء مناسكهم، مشددًا على أن خدمة ضيوف الرحمن؛ تمثل شرفًا يتوارثه السعوديون جيلاً بعد آخر. وقال الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس (الاثنين) في الرياض: إن السعودية اعتمدت تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة متقدمة لإدارة الحشود خلال موسم الحج؛ بهدف تعزيز انسيابية الحركة، وضمان أقصى درجات السلامة والتنظيم، مشيدًا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية كافة؛ لضمان نجاح الموسم. ونوه إلى أن رؤية السعودية 2030 قامت على أهداف تفصيلية من 3 أهداف مُباشرة لخدمة ضيوف الرحمن، وهي تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول للحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحُجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم.

وكشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أن المملكة استقبلت أكثر من مليون حاج عبر المنافذ، وفرت لهم كامل سبل الراحة والتيسير، مبينًا أن نسبة الإناث بلغت 47 %، فيما بلغت نسبة الذكور 53 %. وأضاف:” المملكة لن تسمح بحدوث أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن”، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في منظومة خدمات الحجاج أحدث نقلة نوعية كبيرة، وسهّل أداء النسك بشكل غير مسبوق، ومن أبرز أدواته بطاقة “نسك” التي تم إصدار أكثر من 1.4 مليون نسخة منها حتى الآن. وأكد إطلاق أكثر من 30 خدمة جديدة، ضمن تطبيق “نسك”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج وتيسير إجراءاتهم. في السياق ذاته، أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، عدم رصد أيّ حالات أوبئة بين الحُجاج، وأنه تم رفع الطاقة السريرية المخصصة لموسم الحج بنسبة 60 %، مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى توفير11 طائرة إخلاء جوي للحالات الطارئة، و900 سيارة إسعاف، واستحداث 71 نقطة إسعافية، يعمل بها أكثر من 7.5 ألف مسعف.

إلى ذلك، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر: إن قطار المشاعر يستوعب 72 ألف راكب في الساعة، ويوفر أكثر من 2.5 مليون مقعد خلال موسم الحج، مشيرًا إلى تهيئة 7 آلاف رحلة بواسطة 62 شركة طيران، مؤكدًا تسخير طائرات “الدرونز” كأداة متقدمة لتوثيق مواقع الحوادث والوقائع بمستوى عالٍ من الدقة والسرعة.