13.4 % نمو الصادرات غير البترولية

البلاد – الرياض

حققت الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” في الربع الأول ، ارتفاعًا بنسبة 13.4 % ، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة وتعزيز استدامتها الاقتصادية.

وأظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء أمس (الاثنين) ، ارتفاع الصادرات (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9 %، وصعدت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7 %.

وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة في الربع الأول بلغ 508.5 مليار ريال، وانخفض مجمل الصادرات بنسبة 3.2 % ، متأثرةً بتراجع الصادرات البترولية.

وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2 % في الربع الأول، وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8 %. أما الواردات السلعية فقد بلغت 222.7 مليار ريال، وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها السلع المستوردة، بنسبة 25.8 % .

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم، أكد مؤخرا أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي للمملكة، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2 %.