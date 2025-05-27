121 مشروعاً سكنياً دعمتها رسوم “البيضاء”

البلاد – جدة

كشف نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء قبل صدور التعديل ساهم في تطوير أكثر من 162 مليون متر مربع ودعم 121 مشروعا سكنيا في عدد من المناطق. وتشمل الأراضي التي تم تطويرها: 75 مليون متر مربع طورت بالكامل، و48 مليون متر مربع بمراحل التطوير، و39 مليون متر مربع دخلت التداول ، فيما شمل دعم الرسوم للمشروعات السكنية بالمناطق : 27 مشروعا في الرياض، و 17 مشروعا في عسير، و 16 مشروعا في الشرقية، و14 مشروعا في مكة المكرمة. ومؤخرا ، نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء ، وتضمن تعديل اسم النظام ليكون “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.

ونص النظام المعدل على فرض رسم سنوي لا يزيد على 10 % من قيمة الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية، عدا عقارات الدولة ، وكذلك رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة.