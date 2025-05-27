وكالة الشؤون النسائية تدشن مبادرة “عليكم بالسكينة”

البلاد. عبد اللطيف السيدح

دشنت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام اليوم مبادرة “عليكم بالسكينة” والتي تهدف إلى تعزيز السكينة والاطمئنينة في قلوب الحجّات، وتيسير أداء القاصدات لمناسك الحج في أجواء روحانية تعبدية.



وأكدت وكيلة الرئيس للشؤون النسائية بالمسجد الحرام سعادة الدكتورة عائشة العقلا، أن المبادرة تتضمن برامج إثرائية متعددة، ولقاءات توجيهية، وتوفر منصة للإجابة على استفسارات السائلات فضلاً عن توجيه وتوعية الحاجّات ونشر قيم الرفق والسكينة بين القاصدات وتوفر المبادرة برامج إرشادية وتوجيهية لتسهيل أداء الحاجات لمناسك الحج على الوجه الصحيح، وتشمل المبادرة برامج تعليمية حول كيفية أداء مناسك الحج، وتهدف المبادرة إلى توجيه وتوعية الحجّات حول أهمية الحج وآدابه.