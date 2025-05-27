وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية

البلاد – لندن
وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية.
وتأتي زيارة سموه لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية.
وتأتي زيارة سموه لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.