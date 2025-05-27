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وزير الدفاع يصل العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1446 هـ      27 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – لندن
وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية.
وتأتي زيارة سموه لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
Alaa

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