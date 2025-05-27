نهائي “البلاي أوف”.. تاريخ جديد يُكتب في دوري يلو

البلاد- جدة

شهد دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين هذا الموسم منافسات غير مسبوقة بين الأندية، وذلك بعد تطبيق نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري روشن للمحترفين.

ودخل دوري يلو لموسم 2024-2025 فصله الأخير؛ حيث ستقام مباراة نهائي “البلاي أوف” الخميس المقبل، التي ستجمع الحزم بضيفه العدالة؛ ليكون الفائز منهما على موعد مع الصعود إلى دوري روشن رفقة فريقي نيوم والنجمة.

وكانت أندية الحزم، والعدالة، والبكيرية والطائي قد حجزت مقاعدها في “البلاي أوف” حيث تغلب الحزم على الطائي، فيما تخطى العدالة نظيره البكيرية.

وكان الحزم والعدالة قد تبادلا الفوز في مواجهتيهما في دوري يلو هذا الموسم، حيث فاز الحزم في الدور الأول على ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يفوز العدالة على ملعبه في الدور الثاني بنتيجة 3-1.

وجاء تطبيق النظام الجديد ليصنع الحدث في دوري يلو هذا الموسم، الذي شهد منافسة قوية بين العديد من الأندية، وهو ما كانت تفتقده المنافسات في المواسم الماضية، لاسيما في جولاتها الأخيرة، حيث كانت تقتصر المنافسة على عدد قليل من الفرق التي تبتعد في الترتيب لتنحصر المنافسة بينها على المراكز الثلاثة الصاعدة إلى دوري روشن.

ومع تطبيق النظام أصبحت الأندية تنشد التواجد في الستة الكبار؛ من أجل تعزيز فرصها في الصعود إلى دوري المحترفين، وهو ما يعكسه التقارب النقطي الكبير بين الأندية المتواجدة في المركز من الثالث إلى السابع، الذي لم يزد عن 4 نقاط فقط.

وأعلنت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين في يونيو الماضي عن اعتماد نظام “البلاي أوف” انطلاقًا من موسم 2024-2025 لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، حيث استهدفت الرابطة من تطبيق هذا النظام زيادة فرص الفرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفرق واستمرار المنافسة على آخر جولة، بالإضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.

ويتمثل نظام PLAY-OFF في صعود صاحبي المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى دوري المحترفين، فيما يقام ملحق لتحديد المتأهل الثالث بين المراكز من الثالث حتى السادس في الجدول النهائي للمسابقة.