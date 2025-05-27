السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.7 % ليغلق عند 11076 نقطة (+ 76 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 25.20 ريال ، وسهم أكوا باور، بنسبة 10 % عند 276 ريالا.

استثمارات بالشرقية

استقطب مركز التميز الاستثماري في أمانة المنطقة الشرقية أكثر من (32) ألف مستثمر في مختلف المشاريع الاستثمارية، التي أطلقتها الأمانة بتكلفة إجمالية تجاوزت (30) مليار ريال؛ وتهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين جودة الحياة، وإيجاد فرص العمل.

تمويل زراعي

نظّمت غرفة المدينة المنورة ورشة عمل للتعريف بخدمات الصندوق الزراعي لرواد الأعمال، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المزارع الريفية، وخطوات البدء في مشروعات السياحة الريفية والاستفادة من خدمات الجمعية التعاونية للسياحة الزراعية والريفية.