الإقتصاد

مفاوضات (خليجية – ماليزية) للتجارة الحرة

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1446 هـ      27 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – كوالالمبور
وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبدالعزيز،أمس الاثنين, على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وماليزيا, وذلك على هامش القمة الخليجية مع رابطة (الآسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأكد الجانبان أن التوقيع يعد إيذانًا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا شريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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