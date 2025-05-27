مفاوضات (خليجية – ماليزية) للتجارة الحرة

البلاد – كوالالمبور

وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي, ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي زافرول تنكو عبدالعزيز،أمس الاثنين, على البيان المشترك لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون وماليزيا, وذلك على هامش القمة الخليجية مع رابطة (الآسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأكد الجانبان أن التوقيع يعد إيذانًا ببدء الجولات التفاوضية التي ستغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وستفضي الاتفاقية المحتملة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا شريكين تجاريين واستثماريين رئيسيين.