الرياضة “لاجامي”… هلاليًا حتى 2028

محمد الجليحي- الرياض

اعلن نادي الهلال عن التعاقد مع المدافع الدولي علي لاجامي قادمًا من النصر بعد رفضه لعرض النصر؛ حيث أصر اللاعب على المغادرة، والبحث عن فرصة جديدة؛ لتحقيق آماله وطموحاته، وسيمثل الهلال لثلاثة مواسم قادمه لتدعيم قائمة الفريق. وكان اللاعب الدولي قد انتقل إلى النصر في 2020 قادمًا من الفتح في صفقة تجاوزت 70 مليون ريال، مع زميله علي الحسن. وقدم اللاعب مستويات مميزة مع فريقه السابق؛ ما جعل المدربين يعتمدون عليه في أغلب المباريات، وتم اختياره للمنتخب السعودي المشارك حاليًا في تصفيات كأس العالم. بدأت مسيرة اللاعب من نادي المحيط، وانتقل إلى الخليج، وعام 2017 تعاقد مع نادي الفتح، وبعدها انتقل للنصر.

ويبلغ لاجامي من العمر 26 عامًا، وأمامه مشوار طويل لتحقيق طموحاته مع المنتخب والهلال.