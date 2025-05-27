صندوق تنمية الموارد البشرية: شراكات إستراتيجية في سوق العمل بـ 681 مليون ريال

البلاد- الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إبرامه لشراكات نوعية في عدة قطاعات إستراتيجية في سوق العمل، بمبالغ دعم تجاوزت 681 مليون ريال في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.

وأوضح الصندوق، أن أبرز الأنشطة التي تندرج تحت تلك الشراكات الإستراتيجية: الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، والملاحة الجوية، والعقارات والإنشاءات، والتقنيات الورقية والصناعية، والترفيه والفعاليات، التعليم، مؤكدًا استمراره في بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات الإستراتيجية؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، واستمرار الجهود في الاستثمار برأس المال البشري.

ويسعى الصندوق إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءة البرامج ومبادرات الدعم، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.