الإقتصاد

صندوق تنمية الموارد البشرية: شراكات إستراتيجية في سوق العمل بـ 681 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو القعدة / 1446 هـ      27 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إبرامه لشراكات نوعية في عدة قطاعات إستراتيجية في سوق العمل، بمبالغ دعم تجاوزت 681 مليون ريال في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م.

وأوضح الصندوق، أن أبرز الأنشطة التي تندرج تحت تلك الشراكات الإستراتيجية: الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، والملاحة الجوية، والعقارات والإنشاءات، والتقنيات الورقية والصناعية، والترفيه والفعاليات، التعليم، مؤكدًا استمراره في بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات الإستراتيجية؛ لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، واستمرار الجهود في الاستثمار برأس المال البشري.

ويسعى الصندوق إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءة البرامج ومبادرات الدعم، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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