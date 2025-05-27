شروط نقل ملكية السجل التجاري

البلاد – الرياض

أوضحت وزارة التجارة اشتراطات ومتطلبات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية من وإلى شخص آخر عبر الخدمات الإلكترونية لمنصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال ، وتستهدف الخدمة المستثمر السعودي أو الخليجي، ويتم تنفيذها خلال يوم واحد.

تتضمن الشروط: أن يكون السجل التجاري نشطًا- ألا يمتلك المالك الجديد سجلًا لمؤسسة فردية

– ألا يكون موظفًا حكوميًا – لايقل عمره عن 18 سنة- – لا يكون السجل بالاسم الشخصي للمُتنازِل.

وفي حال كان الشخص المنقول منه السجل التجاري “متوفى” يتم تقديم صك حصر الورثة، وتقديم صك الولاية في حال وجود قُصّر، ووجود وكالة شرعية من جميع الورثة تنص على التنازل عن المؤسسة، ووجود عقد مبايعة وتنازل من الورثة موضحًا فيه رقم السجل.