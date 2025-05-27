سيدات الاتفاق يحصدن لقب دوري كرة اليد

البلاد- الدمام
تُوّج فريق نادي الاتفاق لكرة يد السيدات ببطولة دوري المملكة النسائية للموسم الرياضي 2024-2025، التي أُقيمت على صالة نادي النهضة بالدمام، خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو. وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه المستحق على فريق النهضة 18-10 في نهائي النسخة الرابعة من البطولة.
وقادت المدربة التونسية سامية الغنوشي الفريق إلى هذا الانتصار الكبير. ويُعد هذا اللقب تأكيدًا على المكانة المتصاعدة التي تحتلها الرياضات النسائية في نادي الاتفاق.
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