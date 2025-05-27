جامعة الملك عبدالعزيز تطلق معرض” استديو 25″ تحت شعار “حلول سكنية.. رؤى عمرانية”

البلاد- جدة

افتتحت كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز معرضها السنوي “استديو 25” برعاية رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وسط حضور نوعي من الأكاديميين والممارسين والجهات الشريكة، وذلك تحت شعار “حلول سكنية… رؤى عمرانية”، وبشراكة إستراتيجية مع (NHC).

يُعَدُّ هذا المعرض منصة لعرض مشاريع طلاب الكلية، التي تمثل خلاصة جهودهم الأكاديمية والتصميمية، وتجسّد رؤى مبتكرة في تطوير بيئات عمرانية مستدامة ومتكاملة. كما يُعد دعمًا مباشرًا لرؤية المملكة 2030 في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري.

شهد حفل الافتتاح عرضًا وثائقيًا بعنوان “إمداد وامتداد”، سلط الضوء على مساهمة الكلية في تزويد سوق العمل بكفاءات وطنية متميزة قادرة على قيادة مستقبل التخطيط والتصميم العمراني في المملكة.

وألقى الدكتور أيمن بن أمين أمام، عميد كلية العمارة والتخطيط، كلمة افتتاحية؛ نوّه فيها بأهمية تكامل التعليم مع الواقع المهني، مؤكدًا على دور الكلية في بناء أجيال قادرة على صياغة مستقبل عمراني متطور. كما ألقى الدكتور أحمد بن محمد العمودي، نائب رئيس الجامعة، كلمة راعي الحفل التي عبّر فيها عن فخر الجامعة بهذه الكفاءات الشابة ومشاريعهم النوعية.

من جهته، شارك المهندس نضال عالم ممثلاً عن NHC بكلمة أكّد فيها التزام NHC بدعم الكفاءات الوطنية والمبادرات الأكاديمية التي تخدم التطوير العمراني والسكني الذكي.

واختُتم الحفل بتكريم عدد من الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاح المعرض؛ من بينها شركاء إستراتيجيون ومؤسسات داعمة، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين والمبدعين.