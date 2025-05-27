الرياضة بعد هبوط فريقه| السومة: أنا باقٍ في دوري روشن

بدر النهدي- جدة أكد عمر السومة لاعب فريق العروبة، بعد هبوط فريقه إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، أنه غير راضٍ عن نتائج فريقه، التي أدت إلى الهبوط في نهاية الموسم، وأضاف: إن الكثير من الصعوبات واجهتهم، موضحًا أن مباراة وحيدة فقط في الدور الثاني التي استطاعوا العودة من خلالها بالنتيجة. وعن أدائه في الفترة التي قضاها، قال السومة: لقد قدمت المطلوب مع الفريق، وأنا راضٍ عن نفسي. وعن مستقبله في دوري روشن السعودي، ذكر السومة، بأنه سيكون متواجدًا في الدوري الموسم المقبل، دون أن يكشف عن فريق الجديد. جدير بالذكر أن النجم السوري عمر السومة منذ قدومه إلى نادي العروبة، سجل 11 هدفًا، مستمرًا من خلالها في الحفاظ على لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي.