الرياضة غدًا.. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهتي البحرين وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

هاني البشر – الرياض بنتظم لاعبو المنتخب الوطني ظهر غدٍ الأربعاء في مقر معسكرهم في مدينة “الخبر” استعدادًا لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. فيما سيلتحق لاعبو فريقي الاتحاد والقادسية بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتغادر بعثة المنتخب الوطني مساء الثلاثاء 3 يونيو إلى مملكة البحرين؛ استعدادًا لخوض الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. على أن تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء الخميس 5 يونيو إلى محافظة جدة؛ استعدادًا لخوض الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 أمام أستراليا.